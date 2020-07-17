Twitter: разблокировка аккаунтов требует дополнительного времени

Восстановление доступа к заблокированным после хакерской атаки аккаунтам в социальной сети Twitter потребует дополнительного времени, сообщается в официальном микроблоге компании.

«Мы работает над тем, чтобы помочь людям восстановить доступ к своим аккаунтам как можно скорее <…> Это может потребовать дополнительного времени, так как мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы подтвердить, что мы предоставляем доступ законному владельцу», — указано в сообщении.

При этом компания не рекомендует пользователям менять пароли. Предполагается, что при хакерской атаке скомпрометирована была лишь незначительная часть всех заблокированных аккаунтов.

«Если ваша учетная запись была заблокирована, это не обязательно означает, что у нас есть доказательства того, что учетная запись была взломана», — подчеркивает Twitter.

Ранее сообщалось, что Twitter заблокировала все аккаунты, которые пытались поменять пароль в течение 30 дней. До этого хакеры разместили на взломанных ими страницах бизнесменов и знаменитостей фейковые сообщения о возможности удвоить денежные средства, которые поступят от пользователей на биткойн-кошелек.

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