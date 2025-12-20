На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РПЦ заявили о необходимости запрета рекламы магии и экстрасенсов

РПЦ поддержала идею федерального запрета оккультизма в России
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Русская православная церковь рассчитывает, что в России будет введен федеральный запрет оккультно-магических услуг, который позволит защитить граждан от финансового и духовного вреда. Об этом ТАСС сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Он отметил, что заявления президента России о вреде подобных услуг и необходимости борьбы с их рекламой могут привести к соответствующим законодательным решениям. По мнению представителя РПЦ, такой шаг будет соответствовать позиции Верховного суда РФ, признавшего движение сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) экстремистским и запретившего его деятельность, а также поможет оградить общество от деструктивной идеологии.

Лукьянов подчеркнул, что деятельность экстрасенсов, тарологов, оккультистов, эзотериков и астрологов наносит значительный финансовый и духовный ущерб россиянам. Он указал, что увлечение подобными практиками, по оценке Церкви, способно формировать опасные для государства установки, приводя в пример ранее осужденных за экстремизм лиц, использовавших оккультную риторику.

Также представитель патриаршей комиссии напомнил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее говорил о необходимости законодательно ограничить рекламу оккультных услуг, называя усиление позиций тарологов и нумерологов идеологической диверсией. В РПЦ считают показательной поддержку этой позиции на государственном уровне.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что оккультные услуги и деятельность различных «колдунов» причиняют ущерб гражданам, и с этим явлением необходимо бороться.

Ранее в России оштрафовали мужчину за публикацию в интернете изображения сатаны.

