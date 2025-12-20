На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Выпьют больше»: в Госдуме раскритиковали «новогодний» запрет алкоголя в Туве

Вассерман: запрет алкоголя в Кызыле спровоцирует отток местных на Новый год
Shutterstock/FOTODOM

Власти города Кызыла в Туве запретили продажу алкоголя с 31 декабря по 11 января — в период новогодних праздников. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что такая мера лишь отпугнет жителей, а возможно, в Туве выпьют алкоголя больше, чем на прошлый Новый год.

«Полагаю, что руководство Тувы таким образом добьется того, что не только будут отменены туристические поездки на Новый год — насколько мне известно, есть всякие зимние приманки, — но и значительная часть жителей разъедется по другим местам. Я, конечно, не очень помню, какую именно веру исповедуют тувинцы, но мне кажется, что особых религиозных препятствий к алкоголю у них нет», — отметил он.

По мнению парламентария, даже за короткий срок действия запрета в регионе может сформироваться черный рынок алкоголя.

«Скорее всего, завести успеют довольно много алкогольной продукции. Но, вероятно, ее будут покупать не для продажи в частном порядке — для себя закупят, естественно, с изрядным запасом. Так что, вероятнее всего, выпьют на новогодние праздники в Туве в этом году значительно больше, чем было в прошлом», — заявил Вассерман.

Мэрия Кызыла ввела запрет на продажу спиртосодержащей продукции, в том числе пива и любых алкогольных напитков, на время новогодних праздников. Продавать алкоголь разрешено только в ресторанах и иных предприятиях общественного питания. Власти объяснили свое решение обеспечением правопорядка и безопасности жителей.

Ранее стало известно, что в России с 1 января подорожает водка.

