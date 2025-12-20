На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Река затопила город в Туве

Наледевые воды реки Чадан затопили город в Туве
true
true
true
close
Правительство Республики Тыва

Наледевые воды реки Чадан затопили одноименный город в Дзун-Хемчикском районе в Республике Тува. Об этом сообщает официальный портал республики.

Как рассказали в администрации, река вышла из берегов и разлилась по центральным улицам города — Победы, Хемчик и улице Нефтебаза.

В устранении последствий выхода наледевых вод задействовано 40 человек и шесть единиц техники. Местным специалистам на помощь пришли сотрудники отдела аварийно-восстановительных работ Управления ЖКХ из столицы республики — Кызыла, а также оперативная группа спасателей.

Информация о выходе наледевых вод из притока Чадана поступила 17 декабря. После обнаружения наледи место разлива реки отсыпали песчано-гравийной смесью с помощью тяжелой техники. Однако на следующий день наледь поднялась выше, и воды вышли к территории школы № 4 и детского сада, также возникла угроза подтопления придомовых участков. В отсыпке подтопленных участков помощь местным сотрудникам оказали коллеги минлесхоза Тувы.

В администрации сообщили, что в настоящее время жизнедеятельность населения не нарушена, принимаются все меры для минимизации угрозы распространения наледевых вод к приусадебным участкам и жилым домамю

Местные жители публикуют в соцсетях кадры того, как бурные потоки воды заполнили улицы, нарушив возможность передвижения.

Ранее Дубай затопило после мощных ливней.

