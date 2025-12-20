Стало известно, какой подарок отправил Путину мальчик из Югры

Пятилетний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тимур Рясной, чью заветную мечту воплотил в жизнь президент РФ Владимир Путин отправил новогодний подарок главе государства — поделку, сделанную своими руками. Об этом мама мальчика Анастасия рассказала РИА Новости.

«Не знаю, когда получит (президент подарок – прим. ред.), мы отдали ребятам из «Движения Первых», они обещали передать. В подарке больше интриги, просто ребенок так сказал мило. Это поделка, коллаж, который он сделал своими руками, очень милый такой, новогодний, с элементами нашего округа, Тимуркиной фотографией и с тематикой исполнения желания. Поделка детская», – заявила она.

В ходе подготовки к ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путин нашел время, чтобы позвонить Тимуру, оставившему свое желание на «Елке желаний». Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему организовали экскурсию по музею ГАИ, ознакомили с работой автоинспектора и показали оснащение патрульной машины ДПС.

Анастасия Рясная сообщала, что сын в полном восторге от исполнения его мечты и даже делал замечания нарушителям ПДД во время прогулки.

Тимур также пообещал прислать президенту подарок, однако не раскрыл его содержания, загадочно заявив, что Владимир Путин «скоро узнает».

