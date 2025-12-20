На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какой подарок отправил Путину мальчик из Югры

Мальчик, чью мечту исполнил Путин, подарил президенту самодельный коллаж
close
РИА «Новости»

Пятилетний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тимур Рясной, чью заветную мечту воплотил в жизнь президент РФ Владимир Путин отправил новогодний подарок главе государства — поделку, сделанную своими руками. Об этом мама мальчика Анастасия рассказала РИА Новости.

«Не знаю, когда получит (президент подарок – прим. ред.), мы отдали ребятам из «Движения Первых», они обещали передать. В подарке больше интриги, просто ребенок так сказал мило. Это поделка, коллаж, который он сделал своими руками, очень милый такой, новогодний, с элементами нашего округа, Тимуркиной фотографией и с тематикой исполнения желания. Поделка детская», – заявила она.

В ходе подготовки к ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путин нашел время, чтобы позвонить Тимуру, оставившему свое желание на «Елке желаний». Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему организовали экскурсию по музею ГАИ, ознакомили с работой автоинспектора и показали оснащение патрульной машины ДПС.

Анастасия Рясная сообщала, что сын в полном восторге от исполнения его мечты и даже делал замечания нарушителям ПДД во время прогулки.

Тимур также пообещал прислать президенту подарок, однако не раскрыл его содержания, загадочно заявив, что Владимир Путин «скоро узнает».

Ранее вдове бойца СВО после обращения к Путину назначили пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами