Пьяный мужчина расколотил унитаз в баре и избил посетителя

В Симферополе пьяный мужчина устроил погром в местном баре, напал на одного из посетителей и разбил унитаз. Об этом сообщает управление Росгвардии региона.

Инцидент произошел в одном из симферопольских баров, пьяный посетитель набросился с кулаками на отдыхавшего в заведении мужчину, затем убежал в туалет, выбил дверь в кабинку и расколотил унитаз.

Дебошир попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии, мужчину доставили в отдел полиции. Руководство бара оценило причиненный ущерб в 10 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Приморье сотрудники Росгвардии задержали 17-летнего подростка, который, находясь в травмпункте с переломом ноги, устроил дебош, а затем выпрыгнул из окна и спрятался на парковке.

Ранее в Калининградской области мужчина с топором разгромил бар после отказа включить любимую песню.