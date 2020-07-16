В Google объяснили, почему Палестины нет на карте

В Google объяснили, что Палестины нет на карте компании из-за стремления объективно отображать спорные области, пишет РИА «Новости».

«Мы сохраняем нейтралитет в отношении геополитических споров и прилагаем все усилия для объективного отображения спорных областей на наших картах с использованием пунктирной серой линии границы», — сказали в Google.

В компании уточнили, что используют информацию картографических организаций и источников, чтобы принять решение об обозначении спорных территорий.

Ранее пользователи отметили, что Палестина отображается как территория Израиля и других соседних государств.

При этом на картах других интернет-ресурсов, например, на «Яндекс.Картах», Палестина показывается.

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