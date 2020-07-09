IT-компании получат 20 млрд рублей от правительства

Правительство выделило 20 млрд руб. на поддержку IT-компаний в рамках национальной программы «Цифровая экономика», заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Российским IT компаниям-лидерам планируется предоставлять гранты на новые разработки до четверти миллиарда рублей в год, но не более 50% расходов таких компаний», — сказал премьер.

Мишустин отметил, что в этом году гранты могут покрыть до 80% расходов из-за коронавируса.

Председатель правительства отметил, что уже подписал соответствующее постановление.

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