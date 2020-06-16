В работе Facebook произошел сбой

Пользователи в России и других стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сбой произошел в районе 00.00 по мск.

93% пользователей испытывают трудности с работой сайта, 6% отмечают проблемы со входом.

По данным портала, проблемы коснулись России, США, Польши, Франции, Греции, Великобритании, Перу, Венесуэлы и других стран.

Причины сбой пока неизвестны.