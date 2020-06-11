Amazon запрещает полиции использовать свою технологию распознавания лиц

Компания Amazon на год вводит мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией на фоне протестов против расизма в США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

Ранее активисты указывали на неточности в работе системы Amazon, которые могут привести к несправедливым арестам.

Компания настаивает на использовании своих технологий с соблюдением этических норм и выражает надежду, что за год конгресс США внедрит соответствующие правила.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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