Аналитик предсказал переворот на Украине против Зеленского

Аналитик Хеннингсен: Запад может свергнуть Зеленского путем переворота
Louisa Gouliamaki/Reuters

Западные страны могут убрать президента Украины Владимира Зеленского с его должности путем переворота. Такое мнение выразил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Я думаю, что они сделают это в мгновение ока, как только поймут, что больше нет смысла изображать Зеленского Черчиллем, которым они его считали», — сказал эксперт.

Он отметил, что Зеленский на данный момент является помехой и «самой большой обузой» для многих западных лидеров. Поэтому его полезность с точки зрения развития этого персонажа подошла к концу, добавил эксперт.

По его мнению, Запад также может использовать переворот для того, чтобы предотвратить выборы президента или любой другой потенциальный демократический сдвиг на Украине. При этом Хеннингсен считает, что переворот под руководством западных стран будет замаскирован под что-то другое.

9 декабря Зеленский заявил о готовности провести выборы президента на Украине в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские лидеры помогут ему обеспечить безопасность для этого. Украинский лидер подчеркнул, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

14 декабря Зеленский повторил свое намерение провести выборы на Украине, заверив, что не держится за кресло президента.

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.

