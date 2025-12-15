Европейский союз настолько желает втянуть США в конфликт с Россией, что может организовать для этого провокацию масштабов Перл-Харбора. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский бывший дипломат Аластер Крук.

Он подчеркнул, что страны Европейского союза не готовы воевать с Россией ни в финансовом плане, ни в оборонном, так как их оружейные склады пусты. Однако при этом от лидеров европейских стран постоянно звучат заявления о потенциальном военном противостоянии с РФ.

«Речь идет о провокации, нападении. Думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение [президента США Дональда] Трампа и сможет втянуть Соединенные Штаты в конфликт», — считает Крук.

8 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз планирует принять Украину к 2030 году и начать войну с Россией.

Ранее президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за Путина.