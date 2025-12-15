На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о возможном выводе из эксплуатации в России сотен устаревших вертолетов

«Известия»: в течение 5 лет из эксплуатации могут быть выведены 300 Ми-8
Александр Патрин/РИА Новости

В течение пяти ближайших лет в России могут быть сняты с эксплуатации около 300 вертолетов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

По словам собеседников издания, на совещании с авиаперевозчиками глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов заявил, что продлевать эксплуатацию старых Ми-8 бесконечно нельзя, и авиакомпаниям необходимо обновлять свои парки. Эти вертолеты выпускались еще в СССР, срок их эксплуатации уже достиг 40 лет, поэтому технический ресурс таких машин достиг предела.

В конце нынешнего года двум десяткам старых вертолетов Ми-8Т разных эксплуатантов было отказано в продлении сроков службы. Весной следующего года из эксплуатации будут выведены еще 40 вертолетов и еще столько же зимой 2027 года.

Всего в России эксплуатируется около 300 произведенных до 1991 года вертолетов Ми-8. Все они могут быть сняты с эксплуатации в течение пяти лет.

28 октября сообщалось, что Минобороны оснастило Воздушно-космические силы России современными вертолетами.

Ранее сообщалось, что МЧС получит девять новых арктических вертолетов.

