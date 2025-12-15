На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СМИ появились подробности переговоров США и Украины в Берлине

РИА Новости: главком НАТО в ЕС участвовал в переговорах в Берлине на стороне США
Офис президента Украины

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич участвовал в переговорах с Украиной в Берлине на стороне США. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, кадры со встречи опубликовал в своем аккаунте в соцсети X спецпосланник президент США Стив Уиткофф. На них Гринкевич расположился слева от Уиткоффа. Справа от него сидел зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.

До этого Уиткофф заявил, что украинская и американская делегации на переговорах в Берлине достигли значительного прогресса.

Встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, его советника и зятя американского лидера Джареда Кушнера продлилась пять часов. Стороны обсудили мирный план США из 20 пунктов и экономические вопросы. Переговоры продолжатся утром 15 декабря.

Как писала газета The Financial Times, администрация Трампа добивается от Украины ответа на предложенный Вашингтоном мирный план до католического Рождества.

Ранее стало известно о тайных переговорах ФБР с Рустемом Умеровым.

