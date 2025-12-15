Россиян предупредили о резком росте цен в январе-марте

Финансист Трепольский предрек рост цен в России на 4% в начале 2026 года из-за НДС

Наиболее резкий рост цен в России ожидается в первом квартале 2026 года — бизнес начнет заранее закладывать в стоимость товаров и услуг повышение налога на добавленную стоимость. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, НДС является косвенным налогом, который фактически оплачивает конечный потребитель. Несмотря на то, что номинально ставка вырастет на 2 процентных пункта, реальное удорожание товаров и услуг может достигнуть 4%, предупредил эксперт.

«Это связано с мультипликативным эффектом: налог включается на каждом этапе производственной цепочки — от закупки сырья и логистики до упаковки и маркетинга. При этом компании будут округлять цены в большую сторону, страхуя свои издержки и риски. Первые изменения ценников могут появиться уже в четвертом квартале 2025 года, когда бизнес начнет учитывать будущие налоговые расходы. Пик подорожания придется на первый квартал 2026 года, после чего ценовая динамика может стабилизироваться, но уже на более высоком уровне», — отметил Трепольский.

По его словам, для «простых россиян» это будет означать умеренное удорожание широкого круга товаров и услуг, включая бытовую технику, одежду, автомобили, услуги связи и жилищно-коммунальное хозяйство. В то же время сохранение льготной ставки НДС в размере 10% на социально значимые товары — продукты питания и лекарства — позволит смягчить удар по наименее обеспеченным категориям населения, уверен эксперт.

Он заключил, что повышение НДС станет одним из ключевых факторов роста потребительских цен в начале 2026 года и потребует от домохозяйств более осторожного подхода к планированию расходов.

