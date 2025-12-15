На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 130 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 23:00 (мск) 14 декабря до 7:00 (мск) 15 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

38 беспилотников были уничтожены над территорией Астраханской области, 25 — над Брянской областью, 25 – над территорией Московского региона, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. По восемь беспилотников были сбиты в Белгородской, Ростовской и Калужской областях. Четыре БПЛА уничтожили в Калмыкии. По три дрона нейтрализовали над территориями Орловской и Курской областей. По одному беспилотнику сбили в Рязанской области и над акваторией Каспийского моря.

14 декабря российские средства ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили над шестью регионами страны и Азовским морем 71 беспилотник ВСУ самолетного типа.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.

