Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 130 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 23:00 (мск) 14 декабря до 7:00 (мск) 15 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

38 беспилотников были уничтожены над территорией Астраханской области, 25 — над Брянской областью, 25 – над территорией Московского региона, в том числе 15 дронов, летевших на Москву. По восемь беспилотников были сбиты в Белгородской, Ростовской и Калужской областях. Четыре БПЛА уничтожили в Калмыкии. По три дрона нейтрализовали над территориями Орловской и Курской областей. По одному беспилотнику сбили в Рязанской области и над акваторией Каспийского моря.

14 декабря российские средства ПВО с 20:00 до 23:00 уничтожили над шестью регионами страны и Азовским морем 71 беспилотник ВСУ самолетного типа.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.