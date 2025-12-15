Россиянам рассказали, какая налоговая нагрузка их ожидает в 2026 году

Для большинства россиян с зарплатой до 200 тыс. рублей налоговая нагрузка в 2026 году не изменится — они будут платить с дохода 13%. По-настоящему ощутимая налоговая нагрузка начинается после уровня 5 млн рублей в год, что соответствует доходу около 416 тыс. рублей в месяц, рассказала «Газете.Ru» инвестиционный советник из реестра ЦБ, финансист и экономист Юлия Кузнецова.

«Именно эти диапазоны — от 5 млн, 20 млн и 50 млн рублей в год — можно отнести к категории «дорогих доходов», где финансовое планирование становится необходимостью. Для граждан с доходами до 150–200 тыс. рублей в месяц никаких радикальных изменений не произойдет. В то же время тем, кто получает премии, бонусы, дивиденды, доход от аренды недвижимости или бизнеса, важно учитывать, что дополнительный доход может попасть в более высокий налоговый диапазон. Налоговая нагрузка будет зависеть от уровня дохода, однако повышенные ставки будут применяться не ко всей сумме заработка, а только к его превышению над установленными порогами», — отметила Кузнецова.

По ее словам, базовая ставка НДФЛ в размере 13% сохраняется для всех граждан с годовым доходом до 2,4 млн рублей — это около 200 тыс. рублей в месяц.

Если доход превышает этот уровень, повышенная ставка применяется только к сумме превышения, предупредила инвестор. Так, доходы свыше 2,4 млн рублей облагаются по ставке 15%. При достижении 5 млн рублей в год на превышающую часть начинает действовать ставка 18%, констатировала эксперт. Она добавила, что далее шкала становится более жесткой: после 20 млн рублей ставка повышается до 20%, а при доходах свыше 50 млн рублей — до 22%. Таким образом, фактически вводится пятиступенчатая модель налогообложения.

Кузнецова подчеркнула, что распространенное опасение о том, что повышенная ставка будет применяться ко всему доходу, не соответствует действительности. Налог увеличивается поэтапно и затрагивает только «верхний слой» заработка, подчеркнула инвестор. Например, при доходе 6 млн рублей в год первые 2,4 млн облагаются по ставке 13%, следующие 2,6 млн — по 15%, и лишь оставшийся 1 млн — по 18%, уточнила она.

Эксперт отметила, что прогрессивная шкала НДФЛ не является ударом по массовым доходам населения, а представляет собой перераспределение налоговой нагрузки в сторону высоких заработков и приближает российскую систему налогообложения к классической мировой модели.

