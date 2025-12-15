Евросоюзу предрекли решающую неделю в попытке «защитить» Украину

Евросоюз ждет решающая неделя, поскольку он стремится защитить Украину от «унизительного мирного соглашения», а также попытается добиться так называемого «репарационного кредита» из замороженных активов России на поддержку Киева. Об этом пишет Politico.

По оценке авторов, предстоящие дни будут испытанием для европейских лидеров. 15 декабря они соберутся в Берлине, чтобы попытаться навести мосты по поводу мирного плана с президентом Владимиром Зеленским и представителями США, отмечается в материале.

Позже главы МИД стран ЕС соберутся, чтобы попытаться «убедить растущее число европейских правительств» использовать замороженные активы России для поддержки Киева. Этот саммит обещает стать наиболее важным за последние годы, говорится в тексте.

В Евросоюзе рассматривают следующие дни как критически важные, констатирует издание.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у США вряд ли получится что-то хорошее на бумагах по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами.

Ушаков добавил, что Россия пока не видела обновленный мирный план США. Однако он считает, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. По словам помощника президента, у РФ будут очень резкие возражения, если поправки не будут соответствовать позиции, которую ранее озвучила Москва на переговорах с американскими представителями.

Ранее Зеленский рассказал о коммуникациях с Россией.