«Аэрофлот» расширил число направлений с льготными билетами

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые география льготных перелетов была расширена до 25 направлений, сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

В рамках этой программы можно отправиться из Москвы и обратно в Благовещенск, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Калининград и несколько других городов.

Кроме того, субсидированные тарифы запущены из Красноярска в Хабаровск и Благовещенск и в обратном направлении. По более низкой цене можно улететь из Санкт-Петербурга во Владивосток, Иркутск и Калининград и обратно. Льготы распространены и на некоторые рейсы из Хабаровска и Владивостока.

До этого «Аэрофлот» расширил функционал чат-бота. Теперь пассажиры могут оформить и оплатить через виртуального помощника место багажа весом до 23 кг или до 32 кг, перевозку животного в багажном отсеке или в салоне самолета. Чат-бот на основе генеративного искусственного интеллекта работает на сайте «Аэрофлота» с октября прошлого года. Виртуальный помощник также доступен в мобильном приложении.

Ранее «Аэрофлот» обновил детское меню и детские дорожные наборы.