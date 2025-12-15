СМИ сообщили, что делали и как вели себя Усольцевы перед исчезновением

Семья Усольцевых перед исчезновением в тайге под Красноярском встретила как минимум несколько человек. Об этом пишет aif.ru.

По информации издания, в день своего исчезновения, 28 сентября, Усольцевы посетили смотровую площадку около 17 часов вечера по местному времени. Там они встретили учительницу Ярославу Баранову из Минской поселковой школы. Женщина сфотографировала всех троих и отметила, что Усольцевы были легко одеты, они мерзли.

«На обзорной площадке был зафиксирован последний сигнал телефона Усольцевых», — пишут авторы публикации.

Помимо этого, в 10 часов утра в день исчезновения Усольцевых видела на турбазе туристка из Абакана Светлана Счастливцева. Там же их видел гид турбазы Денис. Супруги интересовались, как добраться до Камня желаний на дороге, ведущей к скале Мальвинка.

Последними перед исчезновением Усольцевых видели супруги Корчагины. Супруги припарковались возле дома Корчагиных, в машине Ирина Усольцева переоделась в футболку и шорты, сняв спортивный костюм и жилетку.

13 декабря СУ СК РФ по региону сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге. В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов Усольцевых и их пятилетней дочери в тайге Красноярского края. По делу продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. Очевидцы ранее сообщили, что Усольцевы были одеты не по сезону легко и ушли не в том направлении, где потом их искали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

