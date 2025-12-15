На мусульманском кладбище в Сиднее разбросали свиные головы после теракта

Свиные головы найдены на мусульманской кладбище в Сиднее после стрельбы на пляже Бонди, где проходило празднование еврейской Хануки. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, провокация с головами свиней произошла после заявлений мусульманских лидеров Сиднея, которые отказались хоронить террористов, устроивших стрельбу на пляже. Сообщество считает их приверженцами ислама.

На опубликованном в сети снимке можно увидеть три свиные головы, разбросанные неподалеку от надгробий. Гробовщик Ахмад Храйчи возмутился действиями тех, кто это сделал, напомнив, что на кладбище упокоены люди, которые не имеют никакого отношения к текущим событиям.

«Тому, кто это сделал: ты не доказал ничего, кроме своей ненависти. Ты не решение проблемы, а часть проблемы», — сказал он.

14 декабря неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки. По информации СМИ, нападавших было трое: один из стрелков ликвидирован, двоих задержали — один из них находится в критическом состоянии в больнице. В результате стрельбы, по последним данным, 15 человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще как минимум 40 ранены.

Ранее СМИ сообщили, что россияне успели уйти с пляжа перед терактом в Сиднее.