В периметре воздушного пространства московского аэропорта ввели ограничения

Временные ограничения ввели в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила авиагавань в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта в связи с действием сигнала «ковер», — отмечается в публикации.

В пресс-службе добавили, что Шереметьево обеспечивает прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили, что им необходимо быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов из-за проводимых мероприятий в целях обеспечения безопасности.

«Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр», — добавили в аэропорту.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще трех сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

Первый беспилотник, летевший на Москву, был нейтрализован средствами ПВО около 00:32 15 декабря.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.