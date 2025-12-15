На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В периметре воздушного пространства московского аэропорта ввели ограничения

В периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево ввели ограничения
true
true
true
close
Telsek/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения ввели в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила авиагавань в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта в связи с действием сигнала «ковер», — отмечается в публикации.

В пресс-службе добавили, что Шереметьево обеспечивает прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили, что им необходимо быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов из-за проводимых мероприятий в целях обеспечения безопасности.

«Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр», — добавили в аэропорту.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще трех сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

Первый беспилотник, летевший на Москву, был нейтрализован средствами ПВО около 00:32 15 декабря.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами