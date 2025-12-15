Собянин сообщил о сбитых БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в мессенджере Max о еще трех сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

«Силами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») Минобороны сбито три БПЛА, атаковавших Москву», — поделился Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

15 декабря Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать Москву в ночь на понедельник.

Первый беспилотник был нейтрализован средствами ПВО около 00:32. На месте его падения тоже работали сотрудники оперативных служб. Сообщение о втором сбитом БПЛА появилось в 1:46.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Меры действуют с 23:51 и связаны с обеспечением безопасности полетов.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.