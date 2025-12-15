В России создали модель для оценки загрязнения водохранилищ тяжелыми металлами

Ученые Института озероведения РАН — Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (ИНОЗ РАН — СПб ФИЦ РАН) совместно с коллегами разработали математическую модель, которая позволяет оценить степень загрязнения водохранилищ тяжелыми металлами и степень поднятия этих загрязнителей со дна из-за погодных условий, рассказали «Газете.Ru» в СПб ФИЦ РАН.

Результаты моделирования для Куйбышевского водохранилища показывают, что при сильном ветре концентрация загрязняющих веществ, поднимающихся со дна акватории, повышается в 2–6 раз. Модель может быть использована при принятии решений по дополнительной очистке воды на водозаборах, цехах водоочистки и водоподготовки питьевой воды при угрозе усиления ветра до штормовых значений.

Куйбышевское водохранилище — это крупнейшее в Евразии искусственное озеро на Волге. За годы эксплуатации Куйбышевского водохранилища (с 1958 года) в донных отложениях накоплено большое количество тяжелых металлов. Негативное влияние тяжелых металлов на организмы гидробионтов (живых организмов, населяющих водную среду) усугубляется тем, что тяжелые металлы устойчивы к разрушению в течение многих лет, они быстро накапливаются в гидробионтах и очень медленно выводятся из организмов. Один из наиболее распространенных металлов — медь, повышенное содержание которой в живом организме может привести к острому отравлению и даже летальному исходу.

Поэтому для сохранения экологического благополучия подобных социально значимых водных объектах требуется инструментарий, позволяющий оценивать концентрацию и прогнозировать распространение загрязняющих веществ в акватории.

«Разработанная модель позволяет оценить содержание загрязняющих веществ, поступивших с донными отложениями в водные массы, в условиях ветрового волнения или в результате антропогенной деятельности. Предлагаемый расчетный метод может быть использован при принятии решений о дополнительной очистке воды на водозаборах, в цехах водоочистки и водоподготовки питьевой воды при угрозе усиления ветра до штормовых значений. Модель позволяет делать прогноз качества воды при наличии надежной исходной информации о направлении и скорости ветра на трехсуточный период. Разработанная моделирующая система является универсальной и при наличии соответствующих данных может быть использована для других водоемов, которые требуют регулярного экологического мониторинга», — рассказала ведущий научный сотрудник Лаборатории математических методов моделирования СПб ФИЦ РАН Марина Шмакова.

