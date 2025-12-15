На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режиссер фильма «Когда Гарри встретил Салли» найден мертвым с женой

Режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе
Carlos Barria/Reuters

Американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, экстренные службы обнаружили в доме тела пожилых мужчины и женщины, возраст которых соответствует возрасту Райнера и его жены Мишель. У обоих рваные ножевые раны. Опознать тела было трудно из-за случившегося пожара. Причины произошедшего и имена предполагаемых обвиняемых, которые могли бы нанести супружеской паре увечья и устроить в доме пожар, не называются. Расследование продолжается.

Роб Райнер снял более 30 фильмов, в том числе «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней».

До этого в доме в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико были найдены тела двухкратного обладателя премии «Оскар» Джина Хэкмена, его 63-летней супруги Бетси Аракавы и их собаки. Полиция не называла официальную причину их смерти, однако на момент обнаружения тел признаков насилия не зафиксировано.

Джин Хэкмен был одним из самых известных актеров Голливуда благодаря съемкам в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Французский связной» и «Семейка Тененбаум». В его послужном списке два «Оскара», три «Золотых глобуса» и другие награды. У Хэкмена остались трое детей: Кристофер Аллен, Элизабет Джин и Лесли Энн.

Ранее умер актер, сыгравший в «Маске» и «Криминальном чтиве».

