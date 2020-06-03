WSJ: Цукерберг считает записи Трампа в Facebook оскорбительными, но воздержится от мер

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что считает многие записи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в данной социальной сети оскорбительными, однако не намерен подвергать их цензуре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Цукерберг выступил с данными заявлениями на встрече с сотрудниками компании, многие из которых протестуют против позиции руководства относительно записей Трампа в соцсетях о беспорядках в стране.

Цукерберг считает, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения политиков.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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