Дания заявила об откровенных переговорах с США

Переговоры между представителями США, Дании и Гренландии в Вашингтоне прошли откровенно и конструктивно, их темой стало усиление безопасности в Арктике. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает РИА Новости.

По его словам, встреча была посвящена обсуждению региональной безопасности.

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с Расмуссеном и главой МИД Гренлиндии Вивианом Мотцфельдт. Переговоры состоялись на фоне недавнего заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.

5 января лидер США заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.