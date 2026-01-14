Мэр Ялты отреагировала на задержание директора крымской школы в Киеве

Мэр Ялты Янина Павленко назвала возмутительным задержание директора ялтинской школы в Киеве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Прекрасный педагог! 46 лет стажа, учитель математики, в должности директора – последние 14 лет. Возмущает – да, удивляет – нет. Преступный режим преследует не преступников», — написала она.

Известно, что женщина приехала в столицу Украины с целью навестить больную мать.

В министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым выразили глубокую озабоченность данным инцидентом. Там отметили, что задержание является грубым нарушением прав человека и свидетельствует о произвольных действиях украинских спецслужб в отношении жителей Крыма.

Как заявил в своем Telegram-канале офис генерального прокурора Украины, задержанную в Киеве женщину обвиняют по статье о так называемой коллаборационной деятельности. Местные суд принял решение арестовать женщину на два месяца.

Ранее ФСБ задержала подростка из Мариуполя за работу на украинскую разведку.