В МИД Дании заявили о расхождениях во взглядах с США по Гренландии

Глава МИД Дании: есть принципиальное расхождение взглядов с США по Гренландии

В МИД Дании заявили о расхождении взглядов с США по Гренландии. Об заявил глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен, пишет РИА Новости.

Дипломат подвел итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме. Он отметил, что позиции Дании и США «продолжают различаться».

«Мы, Королевство Дания, продолжаем считать, что долгосрочная безопасность Гренландии также может быть обеспечена в рамках соглашения 1951 года об обороне Гренландии, а также Договора НАТО», — сказал Расмуссен.

Он добавил о недопустимости рассуждений о нарушении целостности Дании.

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с Расмуссеном и Мотцфельдт. Переговоры состоялись на фоне недавнего заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.