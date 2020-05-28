Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»
Расписание прогулок для москвичей появилось в «Яндекс.Картах», пишет ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка.
«На «Яндекс.Картах» появилось расписание прогулок для жителей Москвы», — сказал Немерюк.
Сообщается, что надо ввести адрес или нажать на дом, чтобы увидеть разрешенные часы и дни для прогулок.
27 мая мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, позволяющий москвичам гулять и заниматься спортом на улице.
В Москве коронавирусом заразились 173 тысячи, выздоровели 71 тысяча, скончались 2254 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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