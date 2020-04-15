Apple выпустила новый iPhone SE

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Американская компания Apple представила новый смартфон iPhone SE. Об этом говорится в сообщении компании.

У нового телефона, схожего по дизайну с iPhone 8, имеется дисплей Retina диагональю 4,7 дюйма, а также процессор A13 Bionic.

На передней части корпуса имеется кнопка Home. На задней панели находится одинарная камера разрешением 12 мегапикселей.

Предзаказ на новую модель начнется с 17 апреля. Стоимость будет начинаться от $399. В России купить смартфон можно будет с 23 апреля по цене от 39990 руб.

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