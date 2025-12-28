В Госдуме рассказали о вреде от рекламы лекарств

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) заявил в интервью ТАСС, что реклама безрецептурных лекарств на телевидении должна быть ограничена, чтобы люди не занимались самолечением, грозящим осложнениями.

Леонов подчеркнул, что обращение граждан к чат-ботам с искусственным интеллектом для постановки диагнозов или поиска вариантов лечения в интернете может представлять серьезную угрозу.

По словам главы комитета, негативно влияет реклама тех фармацевтических препаратов, которые продаются без рецепта. Леонов отметил, что фракция ЛДПР выступила с инициативой запретить рекламу лекарственных препаратов и сведений об их свойствах, по крайней мере на телевидении и в других СМИ.

«Потому что в рекламе говорят: «Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова» или «перестанешь кашлять». А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова. Но реклама говорит, что это возможно все решить, «ты пойди в аптеку, купи, и у тебя все будет хорошо». И люди так и делают», — сказал Леонов.

Незадолго до этого директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала «Газете.Ru», что пожилые пациенты являются одной из самых уязвимых категорий. По ее словам, около 80% людей старшего возраста имеют хотя бы одно хроническое заболевание и вынуждены постоянно принимать лекарства. Однако две ошибки в приеме лекарств могут привести к госпитализации. Это отказ от приема прописанных врачом лекарств или самостоятельное снижение дозировки и бесконтрольное употребление лекарств по совету знакомых.

