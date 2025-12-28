Маск заявил о произошедшем «великом замещении» населения Европы

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что «великое замещение» населения Европы уже произошло. Об этом он написал в соцсети Х.

«73% детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло», — написал он.

Незадолго до этого Маск уже комментировал детскую статистику Брюсселя. Тогда он писал, что столица Бельгии уже не бельгийская.

До этого бизнесмен в социальной сети X согласился с утверждением, что Европа сейчас является «Четвертым рейхом». Он сделал репост записи с соответствующим содержанием. Маск отметил, что эта информация правдива «в значительной степени».

6 декабря Маск заявил, что Европейский союз необходимо устранить, а отдельным государствам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ. В посте бизнесмен отметил, что бюрократия «медленно душит Европу», и задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают Евросоюз.

Ранее Маск описал будущее Европы словом «вымирание».