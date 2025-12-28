Бойцы группировки «Восток» уничтожили четыре станции Starlink

Бойцы «Востока» уничтожили четыре станции Starlink и 12 пунктов БПЛА

Украинские военнослужащие устанавливают систему спутникового интернета Starlink в прифронтовой зоне, 2025 год

Военнослужащие «Востока» уничтожили четыре станции связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов, пишет ТАСС.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, <…> 4 станции спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Информации о потерях противника в живой силе Миськов не предоставил.

Вечером 27 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) период с 18:00 до 20:00 мск уничтожили 83 украинских беспилотника. По данным оборонного ведомства, наибольшее их количество было сбито над Брянской областью — 48 дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Крымом и Черным морем сбили четыре украинских беспилотника.