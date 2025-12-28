Россиян предупредили, что праздничные застолья могут повысить риск инсульта

Если не соблюдать некоторые правила, новогодние праздники могут сыграть с нами злую шутку. Длительные выходные после накопившегося стресса могут стать «идеальным штормом» из факторов риска инсульта, рассказал «Газете.Ru» Антон Клочков, к.м.н., врач-невролог, медицинский директор клиники ранней реабилитации «Три сестры».

«Инсульт головного мозга — это нарушение кровоснабжения по одному из сосудов нашего мозга. Кровь перестает поставлять клеткам кислород, и они достаточно быстро умирают. Если сосуд оказался маленьким, область поражения и симптомы могут быть незначительными или почти незаметными. Но если нарушение произошло в крупном сосуде, инсульт может привести к длительным нарушениям движений и необходимости реабилитации», — объяснил он.

Врач назвал три главные опасности наших новогодних праздников.

Первый — алкоголь, переедание и избыток соленой пищи. Алкоголь, помимо своего токсичного действия на мозг, приводит к подъемам артериального давления — основной причине инсульта. Также алкоголь может провоцировать нарушения ритма сердца: в это время сгустки крови (тромбы) могут отрываться от стенки сосуда и закупоривать его.

«Избыток соленой пищи задерживает жидкость в организме, что повышает риск скачков артериального давления и гипертонических кризов (резкого подъема артериального давления до высоких цифр — выше 180). Сочетание алкоголя и недостатка жидкости делает кровь более густой, что приводит к образованию сгустков (тромбов). Именно поэтому утром после алкоголя нам так хочется пить», — сказал врач.

Второй — нарушение приема лекарств и стресс. Если у вас есть гипертоническая болезнь или сахарный диабет, требующие регулярного приема лекарств, праздники и нарушение режима могут привести к пропуску приема препаратов, снижающих давление или регулирующих процесс образования тромбов. Стресс — это не только сдача годовой отчетности 30 декабря или предновогодний аврал.

«Стрессом для нашего организма является также физическая активность, особенно на фоне переедания, после приема алкоголя или при резких температурных воздействиях (например, баня и ледяная прорубь)», — добавил эксперт.

Третий — стресс и игнорирование симптомов. Рабочая нагрузка под конец года, домашние хлопоты и предновогодняя суета на фоне городских пробок — все это источники стресса. Когда наш мозг испытывает стресс, от него поступает сигнал к надпочечникам, и они вырабатывают адреналин и кортизол (гормоны стресса), которые повышают артериальное давление и увеличивают частоту сердечных сокращений.

«Стресс хоть и не влияет напрямую на развитие инсульта, но создает для него идеальные условия. Кроме того, во время праздничных дней многие пациенты списывают первые признаки инсульта на последствия приема алкоголя, усталость или нехватку сна и решают подождать пару дней, пока «само пройдет». К сожалению, это время часто бывает критически важным», — рассказал доктор.

Существуют эффективные методы лечения инсульта, но только в том случае, если пациент оказывается в стационаре в течение нескольких часов после появления симптомов.

«Бурные праздничные застолья и длительные выходные создают тот самый «идеальный шторм» из факторов риска инсульта. Однако впадать в крайности и полностью отменять застолья и выходные тоже неверно, ведь наш организм и мозг устали и нуждаются в отдыхе. Но отдых для них — разные вещи. В то время как организм мечтает о достаточном количестве сна, снижении стресса, нормальном и регулярном питании и физической активности, мозг мечтает о счастье — ему нужен дофамин (нейромедиатор, отвечающий за наши желания и ожидание удовольствия). Проблема в том, что уровень дофамина повышается от алкоголя, обильной пищи (особенно сладкой и соленой), а также от развлекательного контента. В итоге вместо сна, отдыха и восстановления организм получает нарушение суточных ритмов, алкоголь и переедание солёной или сладкой пищи», — сказал Клочков.

Соблюдайте умеренность в употреблении алкоголя, пейте достаточное количество жидкости, не усердствуйте с солёной или сладкой пищей, следите за артериальным давлением и уровнем сахара в крови (если вы знаете, что у вас есть гипертоническая болезнь или сахарный диабет) и вовремя принимайте назначенные лекарства. А если вы заметили у себя или у ваших близких признаки инсульта (слабость в руке или ноге, асимметрию лица, нарушение речи или головокружение), немедленно обратитесь к врачу — не ждите, даже до утра, резюмировал эксперт.

