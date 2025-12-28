Женщина из Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»

Суд в Екатеринбурге отказал женщине, которая пыталась оспорить сделку купли-продажи автомобиля, проданного ею по заниженной цене под влиянием мошенников, и не признал ее недействительной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, инцидент произошел летом: мошенники, представившись сотрудниками фирмы по обслуживанию домофонов, выманили у женщины четырехзначный код из SMS. Затем с ней продолжили связываться якобы представители Роскомнадзора и ФСБ. По словам аферистов, она должна была продать автомобиль, иначе ей грозило оформление кредита на 1,5 млн рублей.

Женщина продала автомобиль и передала 750 тысяч рублей неизвестному человеку, который уверял ее, что впоследствии сделку купли-продажи удастся признать недействительной. Лишь позже она поняла, что стала жертвой обмана. После этого она обратилась в полицию, а затем подала в суд иск к покупателю с требованием аннулировать сделку.

Заявительница утверждала, что покупатель, занимающийся перепродажей автомобилей, понимал ее уязвимое состояние и фактически содействовал мошенникам, а сделка была заключена на крайне невыгодных условиях и по заниженной цене. Покупатель настаивал на добровольности сделки и представил доказательства, что договор она подписала сама.

Суд, изучив записи разговоров и переписку, установил, что продажа была совершена добровольно, а заниженная цена не является основанием для признания сделки недействительной. Также суд отметил, что выполнение истицей инструкций неизвестных лиц не доказывает осведомленности покупателя об обмане.

Кировский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска, а Свердловский областной суд позже признал это решение законным.

