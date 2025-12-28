Украинские боевики раздавали неизвестные таблетки бывшим заключенным, которые были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пленный Роман Дубовик рассказал РИА Новости.

«Там (в расположении) нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные», — рассказал он.

Таблетки им выдавали прямо во время построения. По словам Дубовика, после принятия препаратов у военных происходило полное «подавление личности».

Недавно пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике (ДНР). Он принял решения сдаться в плен.

Другой украинский боец Сергей Ситенко рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале дома в Димитрове в ДНР, пока его не взяли в плен российские военные.

Ранее пленный рассказал, что командиры ВСУ не выводили окруженных солдат из Димитрова.