Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Пленный заявил, что ВСУ заставляли солдат принимать неизвестные препараты

РИА Новости: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты
РИА Новости

Украинские боевики раздавали неизвестные таблетки бывшим заключенным, которые были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пленный Роман Дубовик рассказал РИА Новости.

«Там (в расположении) нам давали какие-то таблетки всем. Два раза в день таблетки давали. Говорили, что это витамины, разные какие-то таблетки непонятные», — рассказал он.

Таблетки им выдавали прямо во время построения. По словам Дубовика, после принятия препаратов у военных происходило полное «подавление личности».

Недавно пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике (ДНР). Он принял решения сдаться в плен.

Другой украинский боец Сергей Ситенко рассказал, как месяц сидел с ранением в подвале дома в Димитрове в ДНР, пока его не взяли в плен российские военные.

Ранее пленный рассказал, что командиры ВСУ не выводили окруженных солдат из Димитрова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518521_rnd_1",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+