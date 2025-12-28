Белый дом сообщил о переносе времени встречи Трампа и Зеленского

Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского на 21:00 мск

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

Встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского перенесена и начнется в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленное расписание Белого дома.

Переговоры состоятся в воскресенье, 28 декабря, в Палм-Бич, штат Флорида. Ранее встреча была запланирована на 23:00 по Москве.

Это будет первая личная встреча лидеров с момента вступления Трампа в должность президента США. Переговоры проходят на фоне активизации международных усилий по поиску путей урегулирования украинского кризиса.

В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Украины Алексей Соболев, премьер-министр страны Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица и советник главы ОП Александр Бевз.

Как сообщал телеканал CNN, встреча пройдет без участия европейских лидеров.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Трамп может отказаться от встречи с Зеленским.