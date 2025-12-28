Размер шрифта
В четырех районах Ростовской области сбили беспилотники

Слюсарь: в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах сбиты БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Сразу в четырех районах Ростовской области были сбиты беспилотники. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«БПЛА уничтожены в Кашарском, Боковском, Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, люди не пострадали», — сообщил он.

В данный момент уточняется информации о повреждении зданий и других гражданских объектов.

Вечером 27 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) период с 18:00 до 20:00 мск уничтожили 83 украинских беспилотника.

В тот же день мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ в городе были ранены два мирных жителя.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Москву за два часа атаковали более 20 БПЛА.

