Антикоррупционные обыски в Киеве прошли сразу после отъезда Зеленского в США

Monde: коррупционный скандал в Киеве случился, когда Зеленский улетел в США

Новый коррупционный скандал на Украине разразился сразу после отъезда президента Владимира Зеленского во Флориду на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По данным издания, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в субботу предъявило обвинения нескольким депутатам парламента в получении взяток за голоса и попытке провести незаконные обыски в государственных учреждениях Киева.

Le Monde отмечает, что позиция Зеленского уже была ослаблена ранее всплывшим делом о коррупции, в котором фигурирует его приближённый Тимур Миндич.

Тем временем Зеленский прибыл в США.

В субботу украинское антикоррупционное бюро провело обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» Владимира Зеленского, депутат Юрий Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Трамп может отказаться от встречи с Зеленским из-за коррупционного скандала.