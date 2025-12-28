Размер шрифта
Россиянка выиграла в лотерею более 31 млн рублей

Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 млн рублей
Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла в лотерею более 31 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

По информации агентства, Татьяна купила 20 лотерейных билетов, пять из которых оказались выигрышными. При этом один из них принес жительнице Дальнего Востока выигрыш в размере 31,5 млн руб. Как отмечается, это оказался суперприз в лотерее «Супер 8» в тираже № 8571.

Победительница рассказала, что у нее не было никакой стратегии при выборе чисел.

«Билеты выбирала плюсиком, решила полагаться на случай», — уточнила Татьяна.

Часть выигрыша она планирует потратить на покупку недвижимости с видом на море, а другую часть — на благотворительность.

До этого житель Пермского края выиграл 31 млн рублей в лотерею «Все или ничего», не угадав ни одного числа. Числовую комбинацию он также ввел наугад. При этом семья победителя традиционно участвует в лотереях.

Ранее житель США выиграл $1,8 млрд в лотерее за день до Рождества.

