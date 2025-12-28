Около двух тысяч граждан Южной Осетии участвуют в спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.

«Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек», — сказал он.

По словам главы республики, граждане учувствуют в боевых действиях в знак уважения России. Джиоев выразил уверенность, что Россия сможет добиться победы на СВО.

До этого зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев 17 октября заявил, что текущая ситуация с набором контрактников по всей стране оценивается как удовлетворительная.

По информации Медведева, в военные части уже прибыли 336 тысяч человек, подписавших контракты в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев. Медведев также акцентировал внимание на том, что каждый регион РФ «вносит свой вклад», подчеркнув, что важность проводимой работы трудно переоценить.

Ранее в Башкирии в два раза снизили выплаты контрактникам.