Полиция Парижа задержала 40 человек после запуска фейерверков

BFMTV: во Франции задержали 40 человек после запуска салютов у Эйфелевой башни

Полиция Франции задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.

По информации журналистов, пиротехника была использована на площади Варсови и площади Трокадеро.

Телеканал уточнил, что правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.

В начале ноября в Парижской филармонии посетители зажгли дымовые шашки во время концерта Израильского филармонического оркестра. В организации отметили, что всего за время концерта группа посетителей попыталась сорвать выступление трижды, в том числе дважды — при помощи дымовых шашек. Другие зрители вмешались в происходящее, и начались стычки. Прерванный концерт удалось продолжить, когда нарушителей порядка вывели из зала.

