Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Полиция Парижа задержала 40 человек после запуска фейерверков

BFMTV: во Франции задержали 40 человек после запуска салютов у Эйфелевой башни
Yves Herman/Reuters

Полиция Франции задержала 40 человек после использования дымовых шашек и запуска фейерверков недалеко от Эйфелевой башни. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.

По информации журналистов, пиротехника была использована на площади Варсови и площади Трокадеро.

Телеканал уточнил, что правоохранители вмешались в ситуацию, увидев происходящее на камерах видеонаблюдения.

В начале ноября в Парижской филармонии посетители зажгли дымовые шашки во время концерта Израильского филармонического оркестра. В организации отметили, что всего за время концерта группа посетителей попыталась сорвать выступление трижды, в том числе дважды — при помощи дымовых шашек. Другие зрители вмешались в происходящее, и начались стычки. Прерванный концерт удалось продолжить, когда нарушителей порядка вывели из зала.

Ранее россиянин забросил дымовую шашку в клинику по пересадке волос, когда узнал цены.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518719_rnd_9",
    "video_id": "record::43ff682e-50a8-4a94-a977-be493f349808"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+