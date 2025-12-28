С 1 февраля вводятся новые правила предоставления семейной ипотеки

Стенякина: с 1 февраля семейную ипотеку можно будет взять один раз на семью

С 1 февраля 2026 года в России ужесточатся правила выдачи семейной ипотеки: супруги станут обязательными созаемщиками, а семья сможет получить только один льготный кредит. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, изменения призваны предотвратить злоупотребления, когда льготные кредиты использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий. При этом, если дохода супругов недостаточно, они смогут привлечь третьих лиц в качестве созаёмщиков.

Основное назначение программы — субсидирование покупки жилья в новостройках. Исключение сделано для семей с ребёнком-инвалидом, проживающих на территориях без многоквартирного строительства: они смогут получить льготную ипотеку на вторичное жильё по ставке не выше 6%.

25 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию заявил, что семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой среди россиян в 2025 году.

По итогам года ожидается, что будет выдано 912 тысяч ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн рублей, рассказал чиновник.

