Лариса Долина выпустила песню в день переезда из квартиры в Хамовниках

Долина выпустила песню «Последнее прощай» в день переезда из квартиры Лурье
Певица Лариса Долина
Global Look Press

Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую песню в день, когда вывозила вещи из своей квартиры в московском районе Хамовники. Об этом она сообщила в своем блоге в своем Telegram-канале.

Трек под названием «Последнее прощай» содержит строки о сильной эмоциональной боли. Возможность комментировать пост с песней певица отключила.

«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима», — говорится в тексте композиции.

25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в столичном районе Хамовники. В итоге судья принял решение, что певица и ее родственники должны быть выселены.

Долина более года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье, которая воспитывает двух маленьких детей, осталась без жилья и денежных средств, а певица утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей своего жилья. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ларисе Долиной устроили пятиминутную овацию после мюзикла на Таганке. 

