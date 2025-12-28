Россиянам рассказали, как выбрать хорошую рыбу на новогодний стол

Эксперт Генералова: хорошая рыба при нажатии остается упругой и не разваливается

При подготовке праздничного стола россияне сталкиваются с вопросом, как выбрать качественную рыбу. О том, как определить свежесть и каким видам отдать предпочтение, «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятерочка» Елена Генералова.

«Проверьте срок годности и упаковку на отсутствие повреждений. Следите за тем, чтобы при нажатии поверхность оставалась упругой: продукт должен сохранять форму и целостность, не разваливаясь на части при давлении. Красная рыба не должна иметь серого цвета, а селедка — следов «ржавчины» или прогорклого масла. Обратите внимание на запах: он должен быть свежим, без посторонних примесей», — дала рекомендации эксперт.

Помимо внимания к упаковке и внешнему виду рыбы, важно помнить и о сроках хранения. Особенно это касается свежей и малосольной продукции.

«Свежую рыбу слабой соли с небольшим сроком хранения предпочтительнее приобретать накануне праздника, а вот от покупок такой продукции впрок лучше отказаться», — уточнила Генералова.

Если есть желание подготовиться к празднику заранее, можно закупить рыбные консервы. Главное — проверить банку на отсутствие вмятин. Товар, целостность которого не нарушена, может спокойно ждать своего часа в течение двух-трех лет. Для бутербродов и канапе можно использовать шпроты, для салата «Мимоза» — сайру или печень трески.

«Классическое сочетание вкуса и структуры — крупная, плотная, цельнокусковая печень в масле или натуральная. Более экономичный вариант — печень трески по-мурмански, которая может понравиться любителям паштетов», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что выбор рыбы зависит от планируемых блюд. Например, для салатов лучше подойдут нежирные сорта вроде трески или минтая, а для бутербродов и канапе — более жирные варианты с плотной текстурой. Семга и форель имеют выразительный вкус и хорошо сохраняют форму. Также подойдут скумбрия или треска, которые легко отделяются от костей.

«Форель высокого качества, прошедшая соответствующую подготовку, по вкусу и цвету практически неотличима от семги. Поэтому выбор часто сводится исключительно к личным предпочтениям потребителя», — добавила эксперт.

Скумбрия отлично подойдет и на замену селедке в салате «под шубой». Эта рыба обладает схожей жирностью и структурой, что открывает простор для экспериментов с маринадами и ингредиентами.

Хранить рыбу следует в холодильнике при температуре 0°C. Свежую лучше сразу завернуть в пищевую пленку, положив внутрь лёд — так продукт сохранит максимальную свежесть.

Открытую упаковку и уже постоявшую на столе закуску лучше не хранить. Рыба быстро окисляется на воздухе, теряя вкусовые качества и полезные свойства.

