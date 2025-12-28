Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Американский инвестор выразил интерес к активам «Лукойла»

Американский инвестор Роджерс заинтересовался международным активами «Лукойла»
Евгений Одиноков/РИА Новости

Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости заявил о потенциальном интересе к международным активам российской нефтегазовой компании «Лукойл».

Роджерс подчеркнул, что не стал бы покупать активы вслепую, но готов их детально изучить. Решение будет зависеть от ценовых условий.

Джим Роджерс — сооснователь Quantum Fund вместе с Джорджем Соросом, известен своими успешными глобальными инвестиционными стратегиями.

16 декабря агентство Reuters писало, что компания Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку зарубежных активов «Лукойла».

12 декабря издание Politico писало, что бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланца стал консультантом международного подразделения «Лукойла» по продаже его зарубежных активов. По словам источника, Ланца «работает над продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners», который предложил безденежный обмен акций.

Ранее США разрешили сделки по атомной энергии с российскими банками. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518587_rnd_1",
    "video_id": "record::2ab91de3-14dd-4263-afbe-d03822f4f118"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+