Американский инвестор выразил интерес к активам «Лукойла»

Известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости заявил о потенциальном интересе к международным активам российской нефтегазовой компании «Лукойл».

Роджерс подчеркнул, что не стал бы покупать активы вслепую, но готов их детально изучить. Решение будет зависеть от ценовых условий.

Джим Роджерс — сооснователь Quantum Fund вместе с Джорджем Соросом, известен своими успешными глобальными инвестиционными стратегиями.

16 декабря агентство Reuters писало, что компания Midad Energy из Саудовской Аравии стала одним из основных претендентов на покупку зарубежных активов «Лукойла».

12 декабря издание Politico писало, что бывший старший советник президента США Дональда Трампа Брайан Ланца стал консультантом международного подразделения «Лукойла» по продаже его зарубежных активов. По словам источника, Ланца «работает над продажей активов американскому инвестиционному банку Xtellus Partners», который предложил безденежный обмен акций.

