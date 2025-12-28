Размер шрифта
Подсчитано число россиян, которым запрещено выезжать за границу из-за долгов

НАПКА: около 8 миллионов россиян из-за долгов не смогут выехать из страны
NCKAHDEP/Shutterstock/FOTODOM

Подсчитано число россиян, которым запрещено выезжать за границу из-за долгов в канун Нового года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Количество постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации в канун новогодних каникул, которые находятся на исполнении, составляет порядка 8,8 миллиона», — сообщили в НАПКА.

В ассоциации уточнили, что бывают случаи, когда на одного человека приходится несколько ограничений, но они редки. Исходя из этой закономерности, количество ограниченных в праве на передвижение российских граждан примерно соответствует цифре в 8 млн человек.

В ассоциации также уточнили, что долг гражданина должен быть признан в суде, после чего приставы могут наложить ограничение на выезд за пределы РФ, и передать соответствующую информацию в ФСБ. Только после этого, согласно информации НАПКА, покинуть страну должник не сможет.

До этого стало известно, что россияне рекордно нарастили передачу долгов коллекторам. За последние девять месяцев года кредиторы передали коллекторам по агентской схеме 1,2 трлн рублей, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

Ранее в России впервые вынесли приговор коллектору.

