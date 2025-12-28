Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Более трети россиян считают «Тайного Санту» навязанной коллективом формальностью

РИА Новости: «Тайного Санту» считают навязанной формальностью 37% россиян
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Более трети россиян считают игру в «Тайного Санту» навязанной коллективом формальностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Выберу.ру».

«37% участников опроса воспринимают ее как формальность, навязанную коллективом или компанией, 28% относятся к ней скорее негативно и предпочли бы отказаться от участия, 21% заявили о нейтральном отношении без выраженных эмоций. Лишь 14% респондентов сообщили, что искренне любят «Тайного Санту», — сообщается в исследовании.

Согласно результатам исследования, большинство россиян (73%) признались, что остались недовольны подарком, при этом понравился подарок от тайного Санты лишь 9% россиян.

«Причем среди мужчин уровень недовольства на треть выше, чем среди женщин», — пишут аналитики.

Как отмечается, опрос проводился среди 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

До этого россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта». Эта схема основана на психологическом эффекте праздника, когда люди легче доверяют обещаниям.

Ранее в МВД рассказали о новогодних схемах мошенников.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518635_rnd_3",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+