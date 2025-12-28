Более трети россиян считают «Тайного Санту» навязанной коллективом формальностью

Более трети россиян считают игру в «Тайного Санту» навязанной коллективом формальностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Выберу.ру».

«37% участников опроса воспринимают ее как формальность, навязанную коллективом или компанией, 28% относятся к ней скорее негативно и предпочли бы отказаться от участия, 21% заявили о нейтральном отношении без выраженных эмоций. Лишь 14% респондентов сообщили, что искренне любят «Тайного Санту», — сообщается в исследовании.

Согласно результатам исследования, большинство россиян (73%) признались, что остались недовольны подарком, при этом понравился подарок от тайного Санты лишь 9% россиян.

«Причем среди мужчин уровень недовольства на треть выше, чем среди женщин», — пишут аналитики.

Как отмечается, опрос проводился среди 3 000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

До этого россиян предупредили об обмане под видом игры «Тайный Санта». Эта схема основана на психологическом эффекте праздника, когда люди легче доверяют обещаниям.

Ранее в МВД рассказали о новогодних схемах мошенников.