Масштабные поставки американского вооружения Украине привели к серьезному истощению арсеналов Соединенных Штатов. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

По данным издания, текущие объемы передачи военной техники и боеприпасов ВСУ оказывают существенное влияние на уровень запасов в США. В материале подчеркивается, что это может отразиться на оперативных возможностях американской армии.

14 декабря известный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Дональд Трамп должен прекратить продажи оружия Украине, которое позволяет Киеву продолжать боевые действия.

4 декабря Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину, как при Байдене.

До этого действующий глава государства утверждал, что Байден «раздал $350 млрд, словно конфеты», а большую часть помощи Киев получил наличными. Президент отметил, что Украине была выделена колоссальная сумма денег. На часть этих средств было куплено оборудование, которое направили в республику.

